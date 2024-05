Starosta z gminy Osielsko, przewodniczący z Białych Błot. Rada Powiatu Bydgoskiego rozdzieliła funkcje

Nowy starosta jest mieszkańcem Niemcza, ma 37 lat. Do tej pory prowadził kancelarię prawną. Dla powiatu pracował będzie kolejną kadencję. W minionej pełnił funkcję przewodniczącego rady.

- Powiat bydgoski jest specyficzny. Prężnie się rozwija, ma niesamowite walory. Chciałbym by stały się one naszą siłą - mówił na sesji Piotr Kozłowski. Obiecywał m. in. dalszy rozwój dróg powiatowych i inwestowanie w szkolnictwo. Zapowiedział powołanie Powiatowej Rady Młodzieży i budżetu obywatelskiego na szczeblu powiatu.