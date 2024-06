100. mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Natalia Kaczmarek i Pia Skrzyszowska zrobiły swoje. Zdjęcia, wyniki

Kibice ostrzyli sobie zęby na pojedynek młociarzy Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego . Ten pierwszy w drugim rzucie posłał młot na 80.02, co było jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Drugi miał problemy i po trzech rzutach nieco ponad 75 m zrezygnował z dalszych rzutów.

Świetny był bieg na 110 m przez płotki. Zwycięzca Jakub Szymański (SKLA Sopot) wynikiem 13.25 sek. wyrównał rekord Polski Damiana Czykiera (Podlasie Białystok), który był drugi. Obaj zapewnili sobie udział w igrzyskach olimpijskich. Szymański został rekordzistą Polski do lat 23.

Nie mniej emocji było w biegu na 400 m mężczyzn. Zwycięzca Maksymilian Szwed (AZS Łódź) osiągnął 45.25 sek., co jest rekordem Polski do lat 23. Niewiele gorsi byli Igor Bogaczyński i Karol Zalewski, co nieźle wróży na występ sztafety w igrzyskach w Paryżu.