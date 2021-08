100-letnia Romana Zwolińska z powiatu golubsko-dobrzyńskiego z marszałkowskim medalem Unitas Durat [zdjęcia]

NOWE Pierwszy dzień w przedszkolu – jak przygotować do tego dziecko i siebie

Wyprawa do przedszkola to stresujące wydarzenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, a szczególnie dla mam. Zobacz, co możesz zrobić, żeby pierwszy dzień malucha w przedszkolu był dla was łatwiejszy i przyjemniejszy.