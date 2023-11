11-listopada w Kruszynie z udziałem młodzieży z Bydgoszczy i Nakła [zdjęcia]

Biegi i konkurs wiedzy o kard. Stefanie Wyszyńskim

Wójt: - Fantastyczny koncert!

- Czym jest niepodległość? Każdy z nas powie inaczej. Przed laty byłem na misji pokojowej w dawnej Jugosławii, dzisiaj to Chorwacja. Pojechaliśmy tam, by raportować ruchy wojsk. U wielu z nas z powodu stresu pojawiły się problemy ze snem. To trwało jeszcze długo po powrocie do kraju. Jak się dziś położycie pomyślcie jak mamy świetnie. Możemy spokojnie zasnąć, bo żyjemy w niepodległym państwie – mówił do młodzieży Arkadiusz Szczepaniak, przewodniczący Rady Gminy Sicienko.