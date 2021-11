12 tys. na dziecko i nowe 500 plus. Sejm przegłosował Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Co przewidują nowe przepisy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy12 tys. zł na dziecko bez kryterium dochodowego, dodatkowe 500 plus. W ramach Polskiego Ładu rząd PiS chce wprowadzić szereg ulg i zapomóg. Jednym z filarów programu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym została w środę (17 listopada) przegłosowana przez Sejm. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zobacz, co przewidują nowe przepisy! >>>>>

pixabay.com