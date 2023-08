Tak przebiegają prace archeologiczne w Sarnowie i Janiszewie gmina Lubraniec. Zobacz zdjęcia i wideo

- Dzięki tegorocznym badaniom wiemy, że osada w Janiszewie nie była krótkim epizodem osadniczym. Ilość materiału, który odkryliśmy, wskazuje, że było to osadnictwo długotrwałe i kilkufazowe. Część z tych materiałów, które odkryliśmy, można wiązać z tą fazą rozwojową kultury pucharów lejkowatych, która budowała grobowce. Nie były one bowiem budowane w całym okresie funkcjonowania tej kultury, tylko w pewnym. Na chwilę obecną mamy około pięciu do sześciu tysięcy fragmentów ceramiki, do tego dochodzą liczne formy krzemienne w postaci narzędzi, półsurowców, odpadków produkcyjnych, oraz - co jest dla nas dość interesującym - mamy duże skupiska polepy. To wypalona glina, które pierwotnie oblepiała konstrukcje ścian budynków. Dzięki tym koncentracjom polepy jesteśmy w stanie wskazać, gdzie takie budynki funkcjonowały. Z innych badań wiemy, że domostwa kultury pucharów lejkowatych miały około 35 do 50 metrów kwadratowych powierzchni. - mówił Rafał Brzejszczak, z Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego.