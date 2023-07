15 lat Stowarzyszenia LGD Nasza Krajna. Zobacz zdjęcia z jubileuszu nad Mochlem w Kamieniu Krajeńskim

Historia i działalność LGD Nasza Krajna

Lokalna Grupa Działania „Nasza Krajna” działa od 19 listopada 2008 roku. Wtedy to Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w porozumieniu z gminami Sępólna Krajeńskie, Więcbork i Sośno zaprosiło wszystkie podmioty i osoby chętne do przystąpienia do tworzenia organizacji. Początkowo do stowarzyszenia należały trzy gminy. W 2014 roku dołączyła gmina Kamień Krajeński. Założycielami stowarzyszenia byli Paweł Toczko, Waldemar Stupałkowski, Marek Zieńko, Leszek Stroiński, Anna Szuca, Iwona Sikorska i Henryk Pawlina. Jego pierwszym prezesem został Zbigniew Struwe.

Nasza Krajna skupia ponad 50 członków, a prezesem stowarzyszenia od 2010 roku jest Władysław Szyling. Zarząd tworzą również Ewa Czapiewska-Siekierka jako wiceprezes, Dorota Kortas-Punder- sekretarz i Krzysztof Zieliński – skarbnik.

Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji lokalnej społeczności w ramach działań przedsiębiorczych, edukacyjnych, kulturalnych, ochrony środowiska, turystycznych. Promuje walory krajoznawcze, dziedzictwo historyczne i kulinarne gmin, które leżą w obszarze działań stowarzyszenia. Stowarzyszenie LGD Nasza Krajna jest siłą napędową społeczności, podejmującą się różnorodnych inicjatyw i projektów. Funkcjonowanie stowarzyszenia jest współfinansowane z Unii Europejskiej.