16 reprezentantów Polski powalczy w Kazaniu o medale ME w pływaniu

Rywalizacja w Kazaniu rozpoczyna się we wtorek 2 listopada i potrwa niedzieli (7 listopada).

– Szesnastu reprezentantów Polski stawi się na słupkach, gdzie będzie walczyło o swoje rekordy życiowe i medale – zapowiada Otylia Jędrzejczak. Najbardziej utytułowana polska pływaczka w historii pod koniec września została wybrana nowym prezesem Polskiego Związku Pływackiego. Mistrzostwa Europy na krótkiej pływalni (25 m) będą pierwszą dużą imprezą międzynarodową, na której sprawdzi się w nowej roli. – Jako Polski Związek Pływacki jesteśmy dumni z tej reprezentacji i trzymamy mocno zaciśnięte kciuki za jak najlepsze rezultaty naszych zawodników na pływalni w Kazaniu – dodaje Jędrzejczak.

W Rosji wystąpi 7 Polek i 9 Polaków. W gronie najmłodszych pływaków znalazł się Krzysztof Chmielewski. Gdy Jędrzejczak zdobywała w 2004 roku złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, on kończył wówczas 2 miesiące i 10 dni. Siedemnaście lat później w Tokio młody pływak był pierwszym Polakiem od 2012 roku, który zameldował się w finale zawodów. Ostatecznie w jednej z najtrudniejszych i najlepiej obsadzonych konkurencji, na 200 metrów stylem motylkowym, zajął ósme miejsce. W maju tego roku na Mistrzostwach Europy seniorów zajął dziewiąte miejsce. Jeszcze przed wyjazdem do Tokio na ME juniorów zdobył złoty medal. Tuż za nim na mecie zameldował się Michał Chmielewski – jego brat bliźniak, który również popłynie w Kazaniu.