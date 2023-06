180 gramów marihuany znaleziono u 20-latka na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy

7 czerwca kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia ustalili, że młody mieszkaniec osiedla Leśnego może mieć związek z przestępczością narkotykową. By to potwierdzić pojechali do jego miejsca zamieszkania.

- Po przedstawieniu powodu wizyty, przeszukali zajmowany przez niego lokal. W mieszkaniu 20-latka policjanci zabezpieczyli ponad 180 gramów suszu roślinnego, który leżał na blacie kuchennym. Wstępne badanie narkotestem potwierdziło, że jest to marihuana - informuje Lidia Kowalska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. - Za tego typu przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe - uzupełnia Lidia Kowalska.