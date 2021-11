19-letni nietrzeźwy kierowca wypadł z drogi na ...prywatną posesję w Bysławiu. Zatrzymał się przed domem

Wczoraj, 10 listopada 2021r., policjanci otrzymali zgłoszenie o pojeździe, który wypadł z drogi i zatrzymał się na terenie posesji. Mundurowi stwierdzili, że kierowca był pijany i nie miał uprawnień do kierowania. Dodatkowo samochód nie miał wykupionej polisy.

W godzinach wieczornych policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce na terenie Bysławia. Zgłaszający poinformował mundurowych, że samochód z impetem wjechał na jego posesję i zatrzymał się przed domem.

- Funkcjonariusze, podczas rozmowy z kierowcą, wyczuli od niego silny zapach alkoholu - mówi mł. asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy KPP w Tucholi. - Przypuszczenia policjantów się potwierdziły. Okazało się bowiem, że w organizmie 19-latka znajduję się 1,2 promila alkoholu. To nie był jeszcze koniec problemów nieodpowiedzialnego kierowcy.

Mundurowi, podczas sprawdzania danych mężczyzny, stwierdzili, że ten nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Natomiast auto, którym kierował, nie ma wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia.

19-latek, za to co zrobił, będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nieodpowiedzialny kierowca musi liczyć się również z wysokimi karami finansowymi.