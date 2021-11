200 meczów Bartosza Diduszki w Twardych Piernikach. "Nigdy nikogo nie udaję"

Ponad pięć lat temu zagrałeś pierwszy mecz w Twardych Piernikach przeciwko Stali Ostrów. Ile punktów zdobyłeś?

15!

Widzę, że przygotowałeś się do testu.

Zawsze miałem dobrą pamięć do liczb. Pamiętam nawet, że do przerwy zdobyłem tylko 3 punkty. Ciekawie się zresztą złożyło, że mecz numer 200 także był ze Stalą i także zdobyłem 15 punktów.

Wyobrażałeś sobie wtedy, że utkniesz w Toruniu na dobre?

Wybierając Toruń liczyliśmy z żoną, że ustabilizujemy swoje życie. Miałem dość zmieniania klubu co sezon czy dwa. W Toruniu dostałem ofertę 2+1 i to nam się spodobało. Teraz biegnie już szósty sezon i tego chyba się wtedy nie spodziewałem. Każdy kolejny rok był jednak lepszy dla drużyny i całej organizacji, rozwijaliśmy się, walczyliśmy o medale, puchary, graliśmy w Europie. Życzę każdemu zawodnikowi w PLK, aby mógł grać w tak zorganizowanym klubie.