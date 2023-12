2024 ogłoszony Rokiem NATO i JFTC w Bydgoszczy. Radni nie zgodzili się, by był to również Rok Fordonu

W przyszłym roku wypada 660. rocznica nadania praw miejskich Fordonowi przez króla Władysława Jagiełłę. Z tej okazji część radnych chciała zmienić uchwałę, by oprócz Roku NATO i JFTC w Bydgoszczy upamiętnić również datę 1424. Projekt przepadł w głosowaniu. Dlaczego?

Podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy, która odbyła się 13 grudnia, przyjęto uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem NATO i JFTC, czyli Centrum Szkolenia Sił Sprzymierzonych. W przyszłym mija 20 lat od utworzenia w Bydgoszczy JFTC, 25 lat od wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i 75 lat od otworzenia NATO. - Zbiegną się trzy ważne dla Polski, dla jej obronności, rocznice - podkreślał Jakub Mikołajczak, radny PO. - Nasze członkostwo w NATO jest bardzo ważne - dodał, w odniesieniu do Bydgoszczy zaznaczając, że mieści się u nas również szkoła międzynarodowa, do której uczęszczają, m.in. dzieci natowskich oficerów.

Inicjatywa społeczników, projekt radnych

- Jeden z dowódców NATO podał dane, że w 2019 roku odwiedzało nas łącznie 5 tys. osób przez 8 dni, co sprawiło, że tylko w bydgoskich hotelach armie krajów członkowskich zostawiły 18 mln zł. To więc pokazuje, jakim potencjałem ekonomicznym jest dla nas obecność przedstawicieli krajów natowskich - mówił radny Mikołajczak.

Nie była to jednak jedyna w mieście inicjatywa nadania specjalnego tonu rokowi 2024. Do prezydenta z intencją ustanowienia przyszłego roku Rokiem Fordonu wystąpili działacze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Jeszcze przed sesją Rady Miasta Bydgoszczy opracowanie autorstwa Damiana Rączki, prezesa SMSF dostarczył do urzędu radny Wojciech Bartoszek. Bezpośrednio na sesji radny PiS, Marcin Lewandowski zgłosił wniosek, by projekt uchwały zmienić tak, by upamiętniał również rocznicę nadania praw miejskich Fordonowi.

Będą imprezy w Fordonie

- Oczywiście określenie Bydgoszczy, jako stolicy polskiej stolicy NATO podoba mi się. Jestem w stanie poprzeć ten projekt w tym duchu. Mam nadzieję, że w ramach obchodów tego roku, z równym rozmachem jak rok Szwalbego (2023, red.), będzie się cieszyła obrona cywilna, jako temat ważny dla mieszkańców. W zeszłym roku zdecydowaliśmy, by rok 2023 był rokiem Szwalbego, wniosłem poprawkę uzupełniającą treść tego projektu "oraz rokiem Fordonu" - mówił Lewandowski.

W roku 2024 obchodzona będzie 600 rocznica nadania przez Jagiełłę praw miejskich Fordonowi. - Jesteśmy to winni mieszkańcom Fordonu - mówił Lewandowski. - Ważne jest, żeby to upamiętnić. Wśród radnych KO też część radnych jest za tą ideą. Mam nadzieję, że poprą tę poprawkę. Głos w sprawie zabrał Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy: - Niezależnie od tego, czy ten rok będzie nazwany rokiem Fordonu, na pewno jako miasto godnie upamiętnimy to wydarzenie. Od ubiegłego roku są dedykowane w budżecie środki, właśnie na wydarzenia w Fordonie - mówił. W Fordonie, gdzie, jak podkreślał zastępca prezydenta, właśnie ukończono największe od kilkudziesięciu lat inwestycje. Wskazał na prace przeprowadzone przy nabrzeżu w Starym Fordonie. Przypomnijmy, że nad Wisłą powstały bulwary, plac zabaw, inne miejsca rekreacji, wytyczono i zbudowano okalające teren ulice. Odnośnie zmiany projektu uchwały Sztybel wyraził jednak wątpliwość.

Dwa "lata" w jednym "roku"

- Czy (akt nadania praw miejskich, red.) powinien być upamiętniony ogłoszeniem roku? Czasem trzeba sobie zadać pytanie, czy dwa wyrażenia finalnie nie obniżają rangi - mówił Michał Sztybel, przypominając, że mijający rok jest rokiem Andrzeja Szwalbego i Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy.

- Co roku uchwały nadania tytułu kolejnego roku są uchwałami o charakterze wyjątkowym, o charakterze szczególnym dla mieszkańców - podkreślała z kolei Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. - Myślę, że dodawanie do projektu uchwały, który pojawił się znacznie wcześniej, który był procedowany na komisjach, dodatkowego elementu, jest dużą niezręcznością. Rozumiem, że jest to ważne wydarzenie, cieszę się, że - jak zadeklarował prezydent - obchody rocznicy Fordonu będą wspierane przez miasto Bydgoszcz.

Zdaniem radnego Wojciecha Bartoszka z PiS-u, który poparł wniosek Marcina Lewandowskiego, nie można nazwać fordońskiej rocznicy "elementem". - Fordon jest integralną częścią, a po tym, co ostatnio zostało tam zrobione, dzięki rewitalizacji - za co należą się wyrazy szacunku dla urzędu miasta - dzielnica pięknieje, uważam, że obchodzenie 600-lecia razem z rocznicą NATO, zupełnie nie koliduje.

To jeszcze "nie ten czas"?

Z 31 radnych w głosowaniu wzięło udział 29 (2 nieobecnych) za było 10, przeciwko 16, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

- Widocznie jeszcze nie nadszedł ten czas. Nie będziemy się odnosić imiennie do decyzji poszczególnych radnych, wszak niedługo wybory, będzie można podziękować - to głos działaczy SMSF. "Nie załamujemy rąk. 3 lipca 2024 liczymy na wsparcie miasta Bydgoszcz, bo będziemy organizowali wydarzenie związane z nadaniem praw miejskich, na które zaprosimy samego króla Władysława Jagiełłę" - czytamy post na fp SMSF na FB. Z nowymi siłami i pomysłami wchodzimy w 2024 rok. Czekają nas kolejne spotkania na wycieczkach, wydarzeniach i imprezach których w sezonie letnim nie zabraknie. Zaczynamy już wkrótce. Szczegóły znajdziecie na stronie".

