22-latek z Rypina zaatakował sąsiada, bo tamten wezwał policję. Potem okazało się, że napastnik ma narkotyki

Policjanci z Rypina zostali wezwani przez jednego z mieszkańców miasta. To było w niedzielę, 13 lutego 2022. Zgłaszający mówił, że jego sąsiad głośno słucha muzyki i zakłóca mu spokój. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, na klatkę schodową wyszedł do nich 22-latek. Był nietrzeźwy. Przyznał, że to on słucha głośno muzyki, ale już zachowa spokój. Za wykroczenie dostał mandat. Policjanci zakończyli interwencję, ale szybko wrócili. Po chwili zostali bowiem ponownie wezwani pod ten adres, ponieważ 22-latek zaatakował sąsiada. To była zemsta za wezwanie policji.

Tym razem mundurowi na klatce schodowej zastali 22-latka, który był pobudzony i agresywny.