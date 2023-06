- 27 lat czekam na mieszkanie od gminy - mówi mieszkaniec Świecia. A w gminie podają inną wersję

Trzyosobowa rodzina ze Świecia to mama, tata i półtoraroczne dziecko. Para od zawsze wynajmowała mieszkanie, bo nie stać jej było na zakup własnego na kredyt. - Nasza sytuacja się nie polepszyła - podkreśla 45-latek. - Niedawno odszedłem z pracy. To po tym, jak po miesiącu harówki dostałem 2800 złotych wypłaty na rękę. Jestem niepełnosprawny, więc ciężkiej pracy fizycznej nie będę mógł podjąć. Na razie przebywam na zasiłku stałym, wypłacanym przez opiekę społeczną. Wynosi 600 złotych miesięcznie. Pracownicy socjalni przyznali dodatkowo 460 zł. Partnerka jeszcze jest z synkiem w domu. Wcześniej była zatrudniona w handlu. Pewnie wróci do pracy za parę miesięcy. Dostajemy 500 plus na dziecko. Czasem dorabiam.

Mężczyzna z partnerką za wynajem dwóch pokoi płacą 1800 zł miesięcznie i dodatkowo za media. Wychodzi około 2000 zł łącznie.