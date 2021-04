28-latek wzniecił w nocy pożar na komendzie policji w Inowrocławiu. Został obezwładniony. Ogień ugasili policjanci [zdjęcia]

22 kwietnia, około godz. 2 w nocy do recepcji Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu wszedł mężczyzna. Oblał znajdujące się tam przedmioty cieczą i podpalił. Zniszczeniu uległy m. in. widoczne na zdjęciu krzesła.- Mężczyzna został chwilę później obezwładniony przez policjantów - informuje asp. szt. Izebella Drobniecka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu.Pożar ugasili policjanci. Na miejscu interweniowała straż pożarna, która oddymiała pomieszczenia komendy. Nikt nie ucierpiał. Uszkodzony został fragment ścian i krzesła recepcji. Na tę chwilę wiadomo, że podpalenia dokonał 28-letni mężczyzna, mieszkaniec Inowrocławia. Wcześniej był on już notowany w policyjnych kartotekach. Prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu.- Czekamy na potwierdzenie, czy mężczyzna był faktycznie nietrzeźwy. Zbieramy materiał dowodowy, który zostanie przekazany do prokuratury - dodaje asp. szt. Izabella Drobniecka.

Dominik Fijałkowski