29 kwietnia zostanie ogłoszony przetarg kolejowy na Kujawach i Pomorzu. 16 maja staną wszystkie pociągi Polregio?

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się 25 kwietnia, Piotr Całbecki mówił: - Zakończyliśmy przygotowania do ogłoszenia przetargu na usługi kolejowe na najbliższe osiem lat. Zostanie opublikowany w piątek, 29 kwietnia.

Bilety podrożeją

Przypomnijmy, w tym roku kujawsko-pomorskie trasy kolejowe obsługują, na zasadzie powierzenia (do grudnia 2022 r.), spółki Polregio i Arriva- to tzw. umowy awaryjne.

Nie udało się bowiem wyłonić przewoźników do 2030 roku. Przetarg planowano najpierw rozstrzygnąć w 2020 roku, ale nic z tego nie wyszło, nawet go wtedy nie rozpisano. Po koniec 2020 r. podpisano umowy z przewoźnikami na następny rok. W konsekwencji doszło do chaosu komunikacyjnego na kolei.

Kolejny rok też nie przyniósł znaczących rozstrzygnięć w postaci wieloletnich kontraktów na usługi kolejowe w naszym województwie.