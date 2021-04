2-letnia Lenka z Obrowa walczy z nowotworem. Pomoc mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego pilnie potrzebna

Dla dwuletniej Lenki zaplanowano aż 70 wlewów.

- Chemioterapia to za mało! W walce z nowotworem musimy postawić wszystko na jedną kartę - to nasza ostatnia szansa na zdrowie! Do niedawna wierzyłam, że plan przyjęty przez lekarzy zadziała - kilkadziesiąt dawek chemioterapii. Regularne wlewy, które bardzo osłabiały, ale dawały szansę na zatrzymanie rozwoju choroby. Niestety, ostatnie badania brutalnie zabiły nadzieję - guz nie zareagował na leczenie, a to powoduje, że zagrożenie rośnie każdego dnia. Moje dziecko ma w głowie tykającą bombę… - czytamy na stronie zrzutka.pl.