Pływacki maraton Jarka Kaptajna z Golubia-Dobrzynia – na leczenie Lenki i Adriana. Zobaczcie zdjęcia

- 12 km (480 długości basenu) przepłynięte dla Lenki i Adriana zdobyte. To był mega fantastyczny dzień. Cieszę się ogromnie, że mogłem pomóc w zbiórce charytatywnej dla dwojga młodych ludzi. Bardzo dziękuję firmie Gra-Mar, że "kupiła " mój pomysł z pływaniem i między innymi wsparła akcję w ten sposób – relacjonuje maraton Jarek Kaptajn.

Maraton do łatwych nie należał, ale cieszyło wsparcie wiele osób.

- Od 6 km płynęło mi się trudno, bo zaczął mi dokuczać ból lewego barku, który utrudniał pływanie zwłaszcza przy przenoszeniu ręki nad wodą w kraulem, ale chciałem koniecznie wypływać dwucyfrowy wynik i udało się. Jestem mega szczęśliwy. Dziękuję Joanna Woźniak i Krzysztof Wojciech Woźniak za wizytę na pływalni i doping. Sprawiło to, że dostałem skrzydeł i chociaż na chwilę zapomniałem o bólu. Dziękuję Wam mega serdecznie. Jesteście wspaniali. Dziękuję super mocno obsłudze pływalni w Kowalewie. Zrobiliście mi super niespodziankę robiąc (chociaż wcale nie musieliście) super plakat, który dodawał mi sił. Znaczy to, że chyba mnie trochę lubicie. Mega dzięki. Dziękuję panom ratownikom, zwłaszcza panu Wojtkowi. Sprawiliście, że przy realizacji tego ciężkiego wyzwania czułem się bardzo bezpiecznie. Dziękuję bardzo pani kierownik pływalni w Kowalewie za umożliwienie mi charytatywnego pływania i wyrazy sympatii dla mojego pomysłu od samego początku. Fajnie, że są jeszcze tacy ludzie. Ogromne dzięki i brawa dla Was, bo bez Was nie udałoby się tego pomysłu zrealizować. Jestem też mega szczęśliwy, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do pomocy Lence i Adrianowi. To Wy jesteście bohaterami. Walczcie dzieciaki. Trzymam za Was kciuki – dodaje Jarek Kaptajn.