30 tys. zł stracił mieszkaniec powiatu brodnickiego sprzedając przez Internet

W ostatnim miesiącu na terenie powiatu brodnickiego doszło do blisko 20 przestępstw z wykorzystaniem znanej platformy zakupowej. Oszuści kontaktowali się ze sprzedającymi z powiatu brodnickiego za pośrednictwem komunikatorów internetowych, udając zainteresowanych zakupem. W celu potwierdzenia płatności wysyłali link, a gdy sprzedający klikał w ten link, zostawał przekierowany do stron żądających podania imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego, numeru karty płatniczej oraz kodu CVV, widniejącego na odwrocie karty. Podając tego typu dane przy sprzedaży towaru, narażamy się na utratę pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, ponieważ są to dane umożliwiające dokonanie płatności kartą w Internecie. Tak też było w przypadku osób z naszego powiatu. Oszuści wykorzystali ich niewiedzę i nieostrożność, wskutek czego mieszkańcy powiatu brodnickiego stracili od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Przestępcy bowiem wykorzystując numery odpowiadające numerom telefonu banków, podając się za pracowników, przekazywali, że doszło do nieautoryzowanego przelewu i aby temu zapobiec żądali zainstalowania aplikacji pozwalającej na zdalne przejęcie, np. telefonu bądź komputera, z którego na co dzień robimy przelewy.