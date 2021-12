4 Nations Cup w Gdańsku: Porażka Polaków na rozpoczęcie

4 Nations Cup jest dla Polaków ważnym elementem przygotowań do EHF Euro 2022 oraz jednym z ważnych elementów na drodze do mistrzostw świata, które w 2023 roku zorganizują Polska oraz Szwecja. Gdańsk będzie zresztą jednym z gospodarzy imprezy, a ERGO ARENA ugości dwa ćwierćfinały oraz półfinał, czyli najważniejsze mecze turnieju rozgrywane w Polsce.

Mecz nie zaczął się najlepiej dla Polaków, którzy w czwartej minucie przegrywali 0:3. Trener Patryk Rombel od początku postawił na 20-letniego Piotra Jędraszczyka, który nie tylko był autorem pierwszego gola dla polskiej drużyny, ale też motorem napędowym większości akcji biało-czerwonych. Rozgrywający Piotrkowianina, który na początku grudnia rzucił aż trzynaście goli w starciu z Łomżą Vive Kielce, imponował techniką i już do przerwy miał na swoim koncie cztery zdobyte bramki.

– Taka jest po prostu moja rola, żeby wyjść tam boisko i pokazać na co mnie stać, zwłaszcza z orzełkiem na piersi. Szkoda, że mecz nie potoczył się inaczej, aczkolwiek mamy ważniejszy cel. Już niedługo mistrzostwa, wyciągamy wnioski i poprawiamy to, co mamy poprawić. Chciałbym też podziękować chłopakom, którzy bardzo mi pomagają na treningach i poza treningami i kadrze trenerskiej. Dzięki nim mogę być lepszy. Wiadomo, że gra w kadrze to jest spełnienie marzeń każdego polskiego szczypiornisty i będę walczył o miejsce w składzie – mówił Jędraszczyk.