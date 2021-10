40 lat szpitala Biziela w Bydgoszczy. Pracownicy szczególnie zasłużeni w pandemii zostali odznaczeni [zdjęcia]

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej im Bydgoskiego Marca 1981 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Szpital stanowił podporę dla nas w tych naprawdę trudnych momentach - mówił Mikołaj Bogdanowicz. - Był to czas wielkiej próby. Pierwsza fala była dla nas bardzo trudna, nie znaliśmy wtedy przeciwnika, wróg bł dla nas nieznany. Obawy były duże. Najbardziej jednak pamiętam wprowadzenie nowej organizacji szpitali, przełamanie strachu. Szczególnie dziękuję tym osobom, które same się zgłaszały wtedy do pomocy nie obawiając się o własne zdrowie, ale mając na uwadze zdrowie i życie pacjentów. To był heroizm. Chciałbym im podziękować.