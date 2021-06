500 plus na dziecko wypłacą z wyrównaniem. Ostatnie dni na złożenie wniosku!

- Zagapiłam się z 500 plus w tym roku. Nie złożyłam wniosku od razu 1 lutego, gdy pojawiła się taka możliwość. Potem wyleciało mi to z głowy. Całe szczęście, że sąsiadka mi przypomniała o tym w piątek. Wniosek wysłałam przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Cieszę się, że zdążyłam do końca czerwca, bo będę miała spłacone świadczenie z wyrównaniem od czerwca. A muszę przyznać, że 500 plus to duże wsparcie w rodzinnym budżecie - mówi pani Monika z Bydgoszczy, mama trojga dzieci.

500 plus na dziecko. Kiedy złożyć wniosek?

Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego, czyli tzw. 500 plus, ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego br.) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia br.). W przypadku wniosku elektronicznego do wyboru są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz Platforma Usług Elektronicznych ZUS.