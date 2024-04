55 lat wydziału rolnictwa w Bydgoszczy. Uczelnia zaprasza na uroczyste obchody

Już w okresie międzywojennym

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 7 października 1969 roku, wówczas jako bydgoskiej filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Wtedy też do dyspozycji filii przekazano budynki przy ul. Bernardyńskiej i Hanki Sawickiej (obecnie Mazowieckiej).

Władze nie nie doceniły szkoły

Niestety, realia okazały się niekorzystne. Niezrozumienie władz lokalnych dla uczelni i niedocenienie jej znaczenia dla lokalnej społeczności spowodowały przeniesienie Akademii Rolniczej do Cieszyna już w roku 1922 i przekształcenie jej w Państwową Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego. Uczelnię bydgoską zdążyło opuścić z dyplomem 100 osób. Wśród studentów rozpoczynających naukę w Bydgoszczy był Eryk Haller, syn generała Józefa Hallera, twórcy Błękitnej Armii .

Uczelnia cieszyńska zdążyła wykształcić do 1939 roku 950 osób. W czasie II wojny światowej majątek uczelni został rozgrabiony i wywieziony do Niemiec, a kadra profesorska w dużej części zginęła lub została zamordowana. Po wojnie w latach 1945 – 1950 reaktywowano nauczanie rolnictwa w Cieszynie w postaci Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. Następnie Szkoła została przeniesiona do Olsztyna i połączona z działającą w Łodzi Wyższą Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego, tworząc Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie.