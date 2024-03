Strajki wpłynęły na sytuację w szkołach rolniczych. Ministerstwo rolnictwa stawia na promocję szkół rolniczych

- Wpływu obecnych zdarzeń na rekrutację jeszcze nie znamy, bo rozpocznie się ona w maju i potrwa do końca czerwca – przypomina Dorota Żulewska, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w powiecie chełmińskim. - Ale atmosfera niepokoju wśród uczniów jest wyraźnie wyczuwalna. Są bardzo zaangażowani, podchodzą do protestów emocjonalnie i angażują się w nie osobiście: wyjeżdżają z rodzicami na manifestacje, pytają nauczycieli o zdanie, oczekują wsparcia i zrozumienia.

Boją się o przyszłość

Podobnie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie w powiecie bydgoskim. Dyrektor Stanisław Buś mówi, że o protestach rolniczych uczniowie dyskutują codziennie. - To temat nośny, głośny, wszyscy są dobrze zorientowani, informacje z protestów śledzą na bieżąco. Tym bardziej, że ich rodzice w większości brali udział w manifestacjach w regionie i Warszawie. Uczniowie to przeżywają, bo też mają problem, są przerażeni, że opłacalność rolnicza maleje i boją się o przyszłość.

Jak może to wpłynąć to na rekrutację do szkół rolniczych? - Paradoksalnie minimalnie może zwiększyć zainteresowanie rolnictwem – odpowiada Stanisław Buś. - Tym bardziej że nasze rolnictwo jest nowoczesne i takie wymagania, jak obniżenie chemizacji w rolnictwie, w Polsce nie są aż takim wyzwaniem jak w krajach zachodnich, gdzie nawet po planowanej redukcji chemizacja będzie przesadnie duża.