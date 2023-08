5-osobowa rodzina z Zasad w powiecie brodnickim musiała uciekać ze swojego domu. Ulewa go zniszczyła

Deszcz jednak pojawił się w piątek, 18 sierpnia. - Takiej ulewy nie pamiętam - dodaje młoda matka. - Siedzieliśmy wszyscy w domu. Wiatr zerwał plandekę. Woda lała się strumieniami. Najpierw z mężem wycieraliśmy kałuże wewnątrz ręcznikami, wylewaliśmy wodę wiadrami, ale się nie dało. Zaczęły odpadać regipsy z sufitu. Tak nasiąkły, że pod ciężarem wody się odklejały. Musieliśmy ratować dzieci i siebie. Zaprowadziliśmy córki i syna do samochodu. Daliśmy im zabawki. Z mężem wróciliśmy do domu. Zdążyliśmy zabrać jeszcze łóżka, ale bez materacy, starszych dzieci i łóżeczko najmłodszej. Myśleliśmy zadzwonić po straż pożarną, ale gdyby dojechała, i tak wszystko już było zalane.

W połowie sierpnia akurat wymieniali dach. - Przeznaczyliśmy na niego 40 tysięcy złotych. Wcześniej była stara, zardzewiała, podziurawiona blacha. W czwartek, 17 sierpnia, był wylewany wieniec - mówi kobieta. - Mąż pracuje na budowach, więc dużo na naszej robi. Sam wszystko odnawiał. Zabezpieczyliśmy dom plandeką i foliami, żeby w razie deszczu do środka nie napadało. Chodziło o kilka dni. Zaraz po weekendzie miała być dostawa materiału do budowy.

5-osobowa rodzina to mama, tata i dzieci: najstarsza córka ma 5 lat, najmłodsza rok, środkowy jest syn, 4-latek. Mieszkają w Zasadach (powiat brodnicki). - W 70-metrowym domu po pradziadkach - dopowiada pani Karolina. - Od jakichś 5 lat etapami go remontujemy.

Woda kompletnie zniszczyła remontowaną część domu, w tym sufity, ściany i podłogi, meble, telewizor, ubrania. Ocalały lodówka i pralka. - Pierwszą noc spędziliśmy u cioci we Włocławku - kontynuuje czytelniczka. - Tam nie ma jednak miejsca dla nas, pięciorga. Teraz mieszkamy u zaprzyjaźnionej rodziny, 20 kilometrów od Zasad.

Pani Karolina z mężem codziennie wracają chociaż na kilka godzin do domu. - Wynosimy zamoczone regipsy i wełnę mineralną, nadające się do wyrzucenia. Będziemy musieli położyć nową podłogę, postawić ściany, wykonać sufity. W bieżącym tygodniu przyjedzie wreszcie materiał do wykończenia dachu. Gdybyśmy mieli pieniądze, dalibyśmy radę zamieszkać z powrotem u siebie może w połowie września. Funduszy jednak brak.

Pani Karolina zajmuje się dziećmi, jej mąż zarabia na utrzymanie rodziny. Dochodzi po 500 plus na dziecko. - W poniedziałek (28 sierpnia) odwiedzili nas przedstawiciele urzędu gminy. Pan wójt jeszcze nie zdecydował o przyznaniu nam pomocy. Przedtem nie ubezpieczyliśmy domu. Jak pojechaliśmy ubezpieczyć, zanim doszło do zalania, usłyszeliśmy, że skoro nie ma dachu, to odszkodowania i tak byśmy nie otrzymali. Zrezygnowaliśmy.