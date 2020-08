6-latek razem z 9-latkiem rzucali szczeniakiem jak piłką. Przerażające nagranie! [wideo]

Dramat kilkutygodniowego szczeniaka we wsi Orszymowo pod Płockiem. Dwóch chłopców w wieku 6 i 9 lat podrzucało psem jak piłką do gry. Zwierzę kilkakrotnie upadało na ziemię i do kałuży z wodą.

Szczeniak został skrzywdzony przez dzieci. Ujawniono nagranie, na którym widać dzieci rzucające psiakiem o chodnik - jak piłką. Szczeniak był też na siłę wrzucany do kałuży. Dramat rozegrał się we wsi Orszymowo niedaleko Płocka. Dwóch chłopców wieku 6 i 9 lat rzucało szczeniakiem jak piłką. Sprawa została zgłoszona organom ścigania przez Pogotowie dla Zwierząt. - Odebraliśmy interwencyjnie psa szczeniaka nad którym znęcał się 6-letni chłopiec ze wsi Orszymowo, gm. Mała Wieś. Osoba ta rzucała kilkutygodniowym szczeniakiem co uwidocznione jest na filmie jaki posiadamy. Wraz z nim nad szczeniakiem znęcał się także 9-latek mieszkający w tej samej wsi - informuje Pogotowie dla Zwierząt. "Pogotowie dla Zwierząt" odebrało dzieciom szczeniaka i przetransportowało go do najbliższej kliniki weterynaryjnej. Tam psiak został poddany badaniom. Na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Sprawą zajęła się Komenda Miejska Policji w Płocku. Jak informuje policja w Płocku, nieletni do 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, dlatego ewentualna kara za znęcanie się nad zwierzęciem spadnie na rodziców.



