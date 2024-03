7-letni Dawid z Unisławia cierpi na chorobę, która atakuje tylko chłopców. Trwa zbiórka

Choroba dotyka statystycznie jedno na 3500 dzieci. Mało kto w ogóle słyszał o tej przypadłości. - To genetyczna choroba mięśni - mówi ciocia Dawida. - Jeżeli się pojawia, to wyłącznie u chłopców. Objawy to m.in. opóźniony rozwój ruchowy i dziwny chód. Gdy chore dziecko ma około 12 lat, jeździ już na wózku inwalidzkim. Choroby nie da się zatrzymać. Przeciętna długość życia wynosi 20 lat, ale można spowodować, że dziecko mniej odczuje skutki dystrofii.

Dawid z Unisławia (powiat chełmiński) urodził się cały i zdrowy. Jeszcze w pierwszym roku życia problemy wyszły na jaw. - Miał 9 miesięcy, a jeszcze sam nie siedział - opowiada krewna chłopca. - Lekarka pediatra nie widziała niczego złego. Rodzicom nie dawało to jednak spokoju. Zaczęli jeździć z synem do innych lekarzy. Wreszcie zdiagnozowano u niego dystrofię mięśniową Duchenne'a.

W miarę normalne dzieciństwo

Sterydy to wydatek kilkuset złotych na kwartał. Godzina rehabilitacji kosztuje od 70 do 100 złotych. Dochodzą dojazdy. Tata Dawida wozi chłopca prawie codziennie na ćwiczenia w Bydgoszczy. To 25 kilometrów w jedną stronę, więc średnio tygodniowo pokonują 250 km, biorąc pod uwagę same rehabilitacje.