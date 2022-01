Kiermasz dla Nikosia z Bydgoszczy. Dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację 6-latka z autyzmem

6-letni Nikodem, już jako malutki chłopiec, miał problemy z oddychaniem. Okazało się, że to astma. Potem wyszło na jaw, że chłopiec ma również inne schorzenia. To m.in. autyzm i hipotonia (krótko wyjaśniając - niedociśnienie tętnicze). Aby mały bydgoszczanin mógł rozwijać się w miarę normalnie, jak rówieśnicy, potrzebna jest systematyczna rehabilitacja. Ta jednak kosztuje tysiące złotych w skali miesiąca - i to przy uwzględnieniu tego, że Nikoś ma zajęcia z terapeutą nie codziennie, a co 2. dzień.

Mama Nikodema w najbliższą niedzielę, 23 stycznia 2022, organizuje kiermasz charytatywny. Dochód z tego, co będzie można na nim kupić, zostanie przeznaczony na rehabilitację chłopca. A będą to m.in. ciasta domowego wypieku. Nie tylko słodkości będzie można nabyć. Będą też np. namiot tipi, chusty, worki, wyprawka dla noworodka i inne ręcznie szyte rzeczy. Wszystkie ciasta i inne rzeczy będą miały podaną cenę minimalną, ale rodzina Nikosia liczy na to, że znajdą się chętni kupić je za wyższe kwoty.