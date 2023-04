80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Nowa moneta NBP od 12 kwietnia

Na awersach monet przedstawiono zarys granic getta warszawskiego

Na awersach obu monet przedstawiono zarys granic getta warszawskiego – największego z gett utworzonych przez III Rzeszę w okupowanej Europie.

Na obszarze ok. 307 ha w kulminacyjnym momencie, wiosną 1941 r., stłoczono ok. 460 tys. Żydów. Ponad 90 tys. z nich zmarło w wyniku ciasnoty, głodu i chorób. Latem 1942 r. Niemcy przeprowadzili tzw. Wielką Akcję i deportowali z getta do obozu zagłady w Treblince ok. 260 tys. Żydów, wielu zginęło na terenie getta. Po tych wydarzeniach w getcie zostało ok. 50 tys. osób, a jego obszar zmniejszono.