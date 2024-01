Powstanie Wielkopolskie na Kujawach. Kim był Paweł Cyms, wyzwoliciel Inowrocławia?

W 1934 roku Paweł Cyms rozpoczął pracę w Oddziale II Sztabu Głównego (kontrwywiad) Wojska Polskiego w Warszawie, jednak z powodu złego stanu zdrowia już w październiku 1935 roku został przeniesiony do rezerwy.

- 15 sierpnia 1939 roku powołano go na ćwiczenia bojowe do 80 Pułku Piechoty (Armia "Modlin") w Słonimiu (obecnie Białoruś). Po wybuchu wojny właśnie z tym pułkiem w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej POLESIE gen. brygady Franciszka Kleeberga walczył z Niemcami jako I adiutant dowódcy 179 Pułku Piechoty w randze oficera operacyjnego aż do kapitulacji jednostki 6 października, po bitwie pod Kockiem. W październiku 1939 roku Paweł Cyms został wzięty do niewoli i osadzony w Radomiu, skąd udało mu się zbiec cztery miesiące później. Do zakończenia II wojny przebywał w Kalwarii Zebrzydowskiej - opisuje Magdalena Basińska z IPN.