8-latek z Bydgoszczy ranny od strzału z wiatrówki. Kto strzelał do chłopca?

- W niedzielę 30 lipca 2023 zostaliśmy powiadomieni o tym, że do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy został przyjęty chłopiec z obrażeniami, które mogą wskazywać na to, że do zranienia doszło wskutek użycia wiatrówki - mówi Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.