99 dni do 99. PZLA Mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim

Jak podkreśla prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki organizacja mistrzostw kraju to dla miasta nie tylko duże wyzwanie logistyczne, ale także powody do satysfakcji.

– Mistrzostwa Polski są najważniejszą imprezą w naszym kalendarzu. Żadne inne wydarzenie lekkoatletyczne nie gromadzi na starcie tylu polskich gwiazd. W Gorzowie Wielkopolskim pojawią się medaliści olimpijscy, medaliści mistrzostw Europy oraz świata. To wyjątkowa okazja, żeby w ciągu trzydniowych zawodów zobaczyć na żywo tylu świetnych zawodników. Jestem przekonany, że takiego zlotu gwiazd Gorzów Wielkopolski jeszcze nie widział. Dzięki transmisji w TVP Sport zobaczą to też kibice w całym kraju – podkreśla prezes PZLA Henryk Olszewski. Polski Związek Lekkiej Atletyki wspiera, jako generalny sponsor, Polski Koncern Naftowy ORLEN.

– Mistrzostwa to dla nas podwójna, jeśli nie potrójna okazja do radości. Przede wszystkim wspaniała inauguracja nowego, zmodernizowanego stadionu lekkoatletycznego, na który Gorzów czekał od wielu lat. Po drugie historyczne wydarzenie w mieście i regionie. Ostatnie mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce na tym poziomie odbyły się w lubuskim w 1968 roku w Zielonej Górze, a w Gorzowie nigdy wcześniej. W końcu to będzie święto kibiców lekkoatletyki, ale również powód do dumy dla wszystkich mieszkańców. Gorzów przez kilka dni będzie gościł największe gwiazdy sportu, mistrzów olimpijskich, mistrzów Europy i świata. Ich zmagania w lipcu na gorzowskim stadionie, dzięki obecności kamer telewizyjnych, będą mogli oglądać kibice w całej Polsce i nie tylko. To będzie wielkie sportowe święto – cieszy się prezydent Wójcicki.