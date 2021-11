A jednak można nie podnosić podatków. I to przez kolejne lata. Tak jest w gminie Lubień Kujawski

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński dokonując wprowadzenia do projektowanych uchwał, podobnie jak w latach ubiegłym podkreślił, że pozostawienie podatków na niezmienionym poziomie było jednym z deklarowanych przez niego postulatów wyborczych. I ten program jest przez niego i radnych konsekwentnie realizowany. A to oznacza, że stawki podatków w gminie Lubień Kujawski nie zmieniły się ani w tej, ani w ubiegłej kadencji samorządu.

Jak podkreśla burmistrz Wiliński, aktualnie podatek rolny w gminie Lubień Kujawski jest jednym z najniższych w województwie. Oblicza się go na podstawie średniej ceny skupu zboża. Średnia cena skupu zboża w tym roku podana przez Główny Urząd Statystyczny to 61,48 zł. - My natomiast mamy tę kwotę obniżoną do 30 złotych - mówi burmistrz.

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to w gminie Lubień Kujawski obowiązuje stawka - 20 złotych za metr kwadratowy od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i 80 groszy za metr kwadratowy od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie płaci się w tej gminie podatku za budynki mieszkalne lub ich części. Mieszkańcy na podstawie uchwały Rady Miejskiej są z tego obowiązku zwolnieni. Nie trzeba też płacić za grunty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.