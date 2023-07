Abramczyk Polonia Bydgoszcz jedzie do Rybnika. W jakim składzie?

Najbliższy mecz poloniści rozegrają w Rybniku. Spotkanie 12. rundy I ligi zaplanowano na sobotę, 8 lipca (początek o godz. 16.30). Dla Abramczyk Polonii to bardzo ważne spotkanie, bo ważą się losy rozstawienia w rundzie play off. Poza tym, bydgoscy żużlowcy na dużą próbę wystawiają ostatnio cierpliwość swoich kibiców. Meczem w Rybniku mogą pokazać, że wciąż chcą liczyć się w walce o awans.

Powodów do przesadnego optymizmu nie ma, bo zawodzą ci, którzy mieli pełnić role liderów w tej drużynie: David Bellego i Kenneth Bjerre. A bez ich dobrej postawy, o sukcesach nie ma co myśleć. Ich ostatnie popisy tak rozsrażniły kibiców, że niektórzy sugerowali, by obu "dać odpocząć".

Na taki rozwój sytuacji nic jednak nie wskazuje, a obaj żużlowcy są w awizowanym składzie na mecz w Rybniku.