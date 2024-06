Abramczyk Polonia Bydgoszcz oddała zawodnika, o którego długo walczyła. Tomasz Bajerski: - To korzyść dla obu stron

- Długo z prezesem Kanclerzem rozważaliśmy to wypożyczenie. Ostatecznie ustaliśmy, że to rozwiązanie będzie z korzyścią dla obu stron. Po pierwsze: Franek chce jeździć, po drugie: musi zarabiać, żeby się utrzymać i trenować, po trzecie: po co nam zawodnik, który nie jeździ i nie doskonali umiejętności. U nas ciężko byłoby mu wbić się do składu i tak naprawdę szansę teraz na kolejne starty miałby dopiero 25 lipca - wyjaśnia trener Tomasz Bajerski.