Abramczyk Polonia Bydgoszcz rusza na zgrupowanie. W planach też pierwsze treningi

Abramczyk Polonia na czwartek zaplanowała wyjazd na krótkie zgrupowanie. - Ruszamy do Cukrowni Żnin. Będziemy tam do soboty cała drużyną - mówi Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Wyjazd ma przede wszystkim na celu integrację drużyny przed nadchodzącym sezonem, ale oczywiście będziemy korzystać też z obiektów na miejscu; sali, sauny, basenu. Pogramy w koszykówkę czy tenisa stołowego.

Poloniści postanowili też wykorzystać sprzyjającą pogodę, by wspólnie potrenować na bydgoskim torze. - Jeśli nie będzie padać, to ze Żnina będziemy wracać do Bydgoszczy, by wykorzystać warunki do jazdy. To niedaleko, więc codziennie po śniadaniu możemy ruszać na stadion, a po treningach wracać wszyscy do Żnina. O wyjeździe na tor będzie decydował menedżer Tomasz Bajerski.

Możliwość treningu poloniści sprawdzą być może już w środę popołudniu i pokręcą kilka kółek na torze.