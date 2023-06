Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk. Potrzebna była straż pożarna! [zdjęcia]

Zaległości z drużyną z Gdańska poloniści odrabiali bez Davida Bellego, który pauzuje po wypadku w lidze angielskiej. Mimo że Francuz ostatnio zawodził, jego brak był osłabieniem gospodarzy. Goście z kolei przyjechali do Bydgoszczy z Madsem Hansenem i zapowiadali walkę. I potwierdzali to na torze - ogrywając indywidualnie seniorów gospodarzy. Niewielką przewagę Polonii w pierwszej fazie budowali (znowu!) głównie Wiktor Przyjemski i Andreas Lyager. Tyle że to, co wypracowała ta dwójka, tracili pozostali i wynik wciąż był na styku.

Po 10. wyścigu w meczu mieliśmy dodatkową przerwę, bo na Sportowej 2... zepsuła siępolewaczka. Próby naprawy nic nie dały, więc organizatorzy wezwali na pomoc straż pożarną do zraszania toru.