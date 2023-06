Kibice na meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Wybrzeżem Gdańsk. Były dodatkowe atrakcje [zdjęcia]

To było drugie podejście do meczu Abramczyk Polonii z Wybrzeżem. Pierwsza próba został odwołana przez kłopoty z torem, co spotkało się wtedy ze sporą krytyką kibiców.

W drugim podejściu udało się rozegrać spotkanie, choć i tym razem nie obyło się bez przeszkód. Po dziesiątym wyścigu okazało się, że awarii uległa polewaczka. Organizatorzy na pomoc wezwali... straż pożarną. Strażacy przyjechali, zrosili tor i uratowali zawody.

I strażaków, i żużlowców oklaskiwali kibice. Mamy dużo zdjęć z trybun stadionu przy Sportowej 2.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ - WYBRZEŻE GDAŃSK. ZDJĘCIA KIBICÓW: