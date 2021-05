Abramczyk Polonia wygrała mecz, ale kibice chcą zmiany! m

Abramczyk Polonia Bydgoszcz wygrała z Orłem Łódź na swoim torze 48:42 i awansowała na 4. miejsce w tabeli. Awans do fazy play off jest w zasięgu, ale rywalizacja o cztery miejsce w górnej części tabeli jest bardzo zacięta. Jak kibice oceniają debiut Wiktora Przyjemskiego i postawę pozostałych zawodników? Za co chwalą drużynę, a nad czym trzeba popracować? Wybraliśmy najciekawsze komentarze kibiców >>>