Absolutorium dla burmistrza Sępólna Krajeńskiego za trudny rok 2020 udzielone jednogłośnie

Sępoleńscy radni, zapoznając się z wykonaniem zeszłorocznego budżetu, ocenili go pozytywnie. Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi głosowali wszyscy radni.

-Absolutorium jest dla każdego włodarza gminy skwitowaniem jego rocznej działalności oraz oceną wykonania zadań nałożonych przez radnych w uchwalonym budżecie. Dla mnie to swoisty egzamin. Cieszę się, że po raz kolejny radni pozytywnie ocenili miniony rok – mówi burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski.

12 milionów na inwestycje w gminie SępólnoUbiegłoroczny budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 3 mln 557 tys. zł. Po stronie dochodów to 84,4 mln złotych i 87,9 milionów po stronie wydatków. Najwięcej wydatków, bo 35,7 mln zł, przeznaczono na pomoc społeczną i ochronę zdrowia. To 47 proc. wszystkich wydatków. Na oświatę i wychowanie wydatkowano 20 mln zł, co stanowi 26 proc. budżetu.