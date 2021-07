Absolutorium i medal dla starosty golubsko-dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego

- Wotum zaufania to nowość. Ten sposób oceny działań władz powiatu zrealizowano dopiero po raz drugi. Podstawą do jego udzielenia jest „Raport o stanie powiatu w 2020 roku”. Dokument zawiera kompleksowe podsumowanie zeszłorocznych działań w takich obszarach jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, infrastruktura i opieka zdrowotna. Radni i mieszkańcy powiatu mieli miesiąc na szczegółowe zapoznanie się z Raportem. Zapisy w nim zawarte były na tyle satysfakcjonujące, że nie było chętnych do udziału w debacie nad tym dokumentem – informuje Karolina Kowalska z biura Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.