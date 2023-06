Adam Cudak wyruszył rowerem w podróż ze Żnina do Zaporoża na Ukrainie. Zobacz wideo

To nie pierwsze takie wyzwanie, z którym mierzy się pan Adam ze Żnina. Wcześniej szedł pieszo na Jasną Górę w Częstochowie, nieść intencje modlitewne dla osób, które wsparły cel. Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawił na licytację pielgrzymkę rowerową Żnin - Zaporoże. Zamierza dojechać do pomnika papieża Jana Pawła II, który znajduje się w tym mieście. Cel: podróż do Zaporoża w intencji ofiarodawców oraz wysłanie pocztówki z tego ukraińskiego miasta.

Adam Cudak jedzie sam. Do roweru przymocował sakwy, w których ma niezbędny w czasie podróży ekwipunek.

- Mam do pokonania 1750 kilometrów. To jest takie minimum, ale wiadomo jak wjadę do jakiegoś większego miasta, to pewnie będzie tych kilometrów więcej. Będzie to trwało minimum 18 dni. Realnie myśląc, to zmieszczę się w 20 dniach, bo jadąc do Lwowa, czy Kijowa nie sposób wjechać do miasta i nic nie zobaczyć, czy pokazać tego w internecie - powiedział nam Adam Cudak.