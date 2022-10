Adrian Miedziński zabrał głos. - Włożę mnóstwo serca, aby wszystko wróciło w 101 procentach!

Dziś wiemy, że "Miedziak" po raz kolejny okazał się twardzielem nad twardzielami. Bardzo szybko po wybudzeniu został przetransportowany najpierw do szpitala w Toruniu, a potem do domu. Teraz po raz pierwszy od feralnego upadku zdecydował się na wystąpienie publiczne.

- Jak wiecie, mam się dobrze, od 23 września jestem w domu, normalnie funkcjonuję, wszystko jest OK. Chciałbym podziękować za profesjonalną opiekę lekarzom, pielęgniarkom ze szpitali w Zielonej Górze i Toruniu, to dzięki Waszej walce i opiece wróciłem - podkreśla żużlowiec. - Podziękowania należą się całemu środowisku żużlowemu, włodarzom klubowym, dziękuję każdemu kibicowi za maile, komentarze, za oprawę w czasie zawodów. Jestem Wam wszystkim wdzięczny, że byliśmy ze mną i wierzyliście, że znów mnie zobaczycie.

Żużlowiec zdradził też swoje najbliższe plany i gdzieś tam między wierszami dał do zrozumienia, że wciąż jest możliwy jego powrót do ligowego ścigania. - Teraz przede mną szereg ćwiczeń rehabilitacyjnych z moja ekipa. Włożę mnóstwo serca, aby wróciło wszystko w 101 procentach. Do zobaczenia niebawem! - zapowiada Miedziński.