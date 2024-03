Adrianna Eisenbach, Królowa Życia i najbardziej wytatuowana Polka na odważnych zdjęciach [29.03.2024]

- Ślub na biało… Czy to w tym wieku wypada? Nigdy nie mierzyłam i nie miałam na sobie białej sukienki Nigdy David nie miał na sobie garnituru. Jak nas ubierali, to było takie dziwne uczycie… Ekscytacja, wzruszenie, romantyka, ciekawość .Nie mogliśmy się doczekać jak będziemy wyglądać. Gdy spojrzeliśmy w lustro, popatrzyliśmy na siebie, uśmiech był na naszej twarzy, lzy napełniły się do oczu i w tym momencie wiedzieliśmy że to będzie piękny moment… Na pewno byłby to ogromny stres gdybyśmy sami to planowali. Sukienki i garnitur wybierali. Kwiaty, buty, fryzura, makijaż. Gości zapraszali, salę balową zamawiali, jedzenie uzgadniali. Mama Davida to wszystko zorganizowała i nas tak pięknie ubrała - relacjonowała na Instagramie Adrianna Eisenbach.