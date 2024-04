Agata Młynarska - tak mieszka. Popularna dziennikarka pokazuje dom w Hiszpanii [23.04.2024]

Sama Młynarska tak opisuje swoje nowe miejsce w mediach społecznościowych:

"Przypadek to sprawił. To już ponad 5 lat. Nie znaliśmy tu nikogo, nie mówiliśmy po hiszpańsku. Potem przytrafiła się pandemia. Nie mogliśmy wrócić do Polski. Trzeba było zmierzyć się z nowym. Potem rzut choroby, przestałam chodzić i cały czas wierząc, że musi się udać, zaczęliśmy tworzyć własne miejsce, nieobarczone naszymi historiami" - przyznała, dodając: