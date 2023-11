Aleksandra Kwaśniewska - tak mieszka i żyje na co dzień. Ola i Kuba Badach świętują 11. rocznicę ślubu ak

Aleksandra Kwaśniewska to córka Aleksandra Kwaśniewskiego, który w latach 1995-2005 był prezydentem Polski oraz Jolanty Kwaśniewskiej, niezapomnianej Pierwszej Damy RP. Jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Ola rzadko pojawia się w mediach, woli pozostawać poza błyskiem fleszy. My zaglądamy do niej do domu. Zobaczcie, jak mieszka prezydentówna Aleksandra Kwaśniewska.