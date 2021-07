Agrounia organizuje protest rolników, minister zapowiada program odbudowy gospodarstw po ASF

Rolnicy protestują - chcą skuteczniejszej walki z ASF

"Codziennie upadają setki gospodarstw rolnych. ASF panoszy się po kraju 7 lat, a politycy i urzędnicy biernie się temu przyglądają. Do premiera napisaliśmy kilkadziesiąt oficjalnych pism. Nie odpisał. Dwa razy wyszliśmy go powitać twarzą w twarz. Uciekł. Żądamy NIEZWŁOCZNEGO spotkania z premierem", pisała Agrounia w zapowiedzi trwającego od rana protestu.

Plan zakłada wyjazd traktorów na rondo, które łączy drogę krajową nr 12 z trasą S8. W Srocku odbywa się także stacjonarny protest rolników. Na miejscu są również rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego, ich delegacja liczy 50-60 osób. - Czas pokaże, co dalej. Problemów do rozwiązania jest znacznie więcej, to nie tylko ASF - mówi nam jeden z uczestników.

Ministerstwo ogłasza prace nad programem odbudowy gospodarstw po ASF

Resort opublikował w niedzielę informację, że "w związku z nowymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) zarówno w Polsce, jak też w krajach sąsiadujących (m. in. na Słowacji i w Niemczech) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na polecenie Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy rozpoczęło pracę nad programem odbudowy gospodarstw po ASF".