Akademia Czarnego Gryfa w Bydgoszczy już po pierwszej selekcji. Jak idzie szkolenie?

Na początku roku w Bydgoszczy wystartowała żużlowa Akademia. O pierwsze efekty zapytaliśmy trenera młodzieży Jacka Woźniaka.

Akademia Czarnego Gryfa powstała na początku roku. Z założenia miała być miejscem szkolenia dla chętnych do jazdy na motocyklu, w wieku 12-16 lat. Klub miał zapewnić szkolenie i początkowe wyposażenie (motocykle, kaski, kevlary) niezbędne do nauki jazdy na żużlu.

Na czele Akademii stanął Jacek Woźniak, doświadczony trener, który ma na koncie wiele sukcesów w pracy z młodzieżą.

Gdy Akademia ruszyła, zgłosiła się spora grupa chętnych do spróbowania swoich sił. - Mieliśmy około 25 chętnych - zdradza Woźniak. - Po próbnych testach i wstępnych badaniach zostało 18 osób. Większość w wieku 12-16 lat, jeden 17-latek. Taki wiek to już trochę późno na początek szkolenia, ale daliśmy mu szansę. Jest też jedna dziewczyna, wielka fanka żużla i Polonii. Choć żużel uznawany jest za męski sport, dziewczyny również mogą spróbować swoich sił, nikomu nie zamykamy drogi. Do dyspozycji w Akademii mamy cztery motocykle, kilka par butów żużlowych, kaski, ochraniacze - wylicza trener.

Na początku cała grupa trenowała na tzw. pit bike'ach, niewielkich motocyklach, nazywanych też mini crossami.

Potem grupa została podzielona. Sześciu chłopców trafiło do tej bardziej zaawansowanej, która rozpoczęła treningi na torze, na motocyklach o pojemności 250 i 500 cc, reszta pozostała przy pit bike'ach.

- Każda grupa trenuje dwa razy w tygodniu - opowiada Jacek Woźniak. - Konsekwentnie podnosimy teraz poprzeczkę wszystkim uczestnikom Akademii. Na żużlowym torze powoli będzie następować selekcja, bo nie jest powiedziane, że każdy z tej grupy dotrze do końca szkolenia. U niektórych widać talent i predyspozycje do jazdy na żużlowym motocyklu, ale do sportowej kariery jeszcze daleka droga. Bo nawet jeśli ktoś nauczy się jazdy ślizgiem kontrolowanym i będzie przygotowany do licencji, nie jest powiedziane, że odnajdzie się w tym sporcie. To specyficzna dyscyplina. Trzeba dobrze czuć motocykl, manetkę gazu, mieć też odpowiednią psychikę - wylicza trener.

Grupa trenuje, jedni rezygnują, pojawiają się inni. - Nasza Akademia to nowość, młodzież się uczy, my sprawdzamy, co działa, nad czym trzeba pracować. Mamy chęci, sprzęt. Chcemy też wkrótce wyposażyć grupę w firmowe kombinezony z logo Akademii - dodaje Woźniak. - Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mieli dobre efekty naszej pracy.

