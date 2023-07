Akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" w Żninie. Zobaczcie zdjęcia z imprezy

- Dzięki ochotnikom, którzy czuwają nad naszymi wodami w naszym regionie, co roku liczba utonięć zmniejsza się. W 2022 roku było to aż niestety 26 utonięć, ale to i tak najniższa liczba utonięć od wielu lat - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

W tym roku było siedem utonięć, ale żadne z nich nie miało miejsca w okresie wakacyjnym. - Dlatego bardzo prosimy aby ci którzy korzystają z letniego wypoczynku, mieli przeświadczenie, że niebezpieczeństwo czyha i trzeba uważać. Namawiamy aby ten letni wypoczynek spędzać w takich miejscach jak tu w Żninie, gdzie jest kąpielisko, chronione przez profesjonalnych ratowników. Takich miejsc w kujawsko - pomorskiem jest 37 - dodał wojewoda.