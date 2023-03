Akcja policji w Aleksandrowie Kujawskim. 37-latek groził partnerce z czwórką dzieci i taksówkarzowi. Został zatrzymany [zdjęcia, wideo]

Obejrzyj wideo z zatrzymania 37-letniego, uzbrojonego mężczyzny

Około godz. 17, we wtorek 21 marca, w jednym z domów przy ul. Prusa w Aleksandrowie Kujawskim doszło do awantury między 37-latkiem, a jego konkubiną. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna groził jej przedmiotem przypominającym broń. Kobieta, wraz z czwórką dzieci, zdążyła uciec. Najmłodsza pociecha ma około 3-latka. W momencie, kiedy znajdowali się na ulicy, usłyszała huk dobiegający z wnętrza dom. Dźwięk przypominał strzały z broni.

To nie koniec wyczynów uzbrojonego 37-latka. Około godziny 18.15 wsiadł do taksówki i poprosił o kurs do Raciążka. W trakcie jazdy mężczyzna przyłożył broń do skroni taksówkarza, sterroryzował kierowcę, wypchnął go z samochodu i ukradł jego taksówkę.

Od tego momentu trwała policyjna obława. Alarm ogłoszono w całym województwie, a do pomocy aleksandrowskim mundurowym wkroczyli policjanci z Włocławka i okolic. Policjanci dostarczali tylko zdawkowe informacje, a dla dobra sprawy nie podawali danych mężczyzny.

Około godziny 20.00 na terenie Włocławka policjanci odnaleźli skradzioną taksówkę. Finalnie poszukiwany został zatrzymany przez policjantów z Aleksandrowa Kujawskiego około godziny 22.00 na terenie miasta.

Mężczyzna był nietrzeźwy. Została pobrana od niego krew pod kątem sprawdzenia, czy znajdował się pod wpływem środków odurzających.